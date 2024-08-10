Начатая Центром защиты прав потребителей (PTAC) и консульской службой Министерства иностранных дел (МИД) репатриация 81 путешественника из Испании в Латвию проходит успешно. Процесс был начат в связи с неспособностью предприятия Fisom выполнить свои обязательства и констатированными проблемами с ликвидностью коммерсанта, сообщили порталу Delfi в PTAC.

Молодые путешественники отправились домой из кемпинга в Испании, как и планировалось, днем в пятницу, 9 августа, около 17 часов по испанскому времени, на двух автобусах. В обоих автобусах находятся взрослые, с которыми поддерживается постоянная связь.

Как сообщила порталу Delfi представитель PTAC Санита Гертмане, автобусы добрались до места ночлега во Франции, где репатриируемые жители Латвии останутся до завтрашнего утра.

"Все в порядке, дети сейчас находятся во Франции, они там будут в течение суток, учитывая время отдыха для водителей автобусов. Завтра около 12 часов за ними приедет автобус Lux Express из Латвии", - отметила Гертмане.

Согласно информации в распоряжении PTAC, репатриируемые чувствуют себя хорошо, а в коллективе царит позитивная атмосфера.

В свою очередь, по информации источников портала Delfi, из Португалии в Латвию едет еще один автобус с детьми. Гертмане пояснила порталу Delfi, что PTAC проинформирован о ситуации и работает над ее решением.

Учитывая, что PTAC аннулировал лицензию туроператора компании Fisom, больше никаких поездок предприятие организовывать не будет. PTAC сообщит о процессе возврата денег в ближайшее время, поскольку на данный момент приоритетом является возвращение детей из Испании в Латвию.

Как сообщалось, 171 молодой путешественник в возрасте от 13 до 20 лет отправился в организованную Fisom поездку в "лагерь" для серфинга в Португалии. Однако лишь часть из них добралась до пункта назначения. Два из трех автобусов остались в кемпинге в Испании, а с организаторами лагеря пропала связь.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !