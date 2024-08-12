В Государственную полицию поступило несколько заявлений, связанных с печально известной туристической поездкой в Португалию, организованной компанией "Fisom", сообщили порталу Delfi. Цели поездки несколько десятков путешественников не достигли - застряли в Испании и сейчас производится репатриация.

Полиция начала ведомственную проверку, чтобы выяснить, имело ли место преступное деяние.

Как уже сообщал портал "Delfi" в четверг, 8 августа, организованная компанией "Fisom" экскурсия, названная "лагерем" для серфинга в Португалии, достигла своей цели лишь частично — два из трех автобусов с молодыми людьми в возрасте от 13 до 20 лет остались в одном из кемпингов в Испании, в то время как организаторы оказались недоступны.

После публикации в социальных сетях и в редакцию "Delfi" обратились пострадавшие, которые рассказали несколько историй о том, что пережили молодые люди и их родители из-за сорвавшейся поездки SIA "Fisom".

Всего в поездку в Португалию, организованную туроператором "Fisom", отправился 171 человек.

После нескольких дней молчания компания "Fisom" на своем сайте лаконично сообщила, что скоро выступит с заявлением, однако оно до сих пор не появилось.

Молодые люди, застрявшие в Испании, сейчас находятся в пути в Латвию, так как Центр защиты прав потребителей (PTAC) аннулировал лицензию "Fisom" и, учитывая, что "Fisom" не смогла выполнить свои обязательства, обеспечил репатриацию молодежи.

Более 80 подростков сегодня вернуться в Латвию

Два автобуса с застрявшими в Испании детьми, которые отправились в организованную латвийским туроператором SIA "Fisom" поездку в лагерь серфинга в Португалии, в понедельник прибудут в Латвию, сообщили в Центре защиты прав потребителей (PTAC).

Из кемпинга в Испании в Ригу на автобусах прибудет 81 человек.

В субботу, 10 августа, также было начато возвращение в Латвию 66 туристов, в том числе 55 несовершеннолетних, которые на автобусе ООО "Fisom" отправились из Португалии в Латвию, но у автобуса возникли технические проблемы, и организатор не смог доставить людей в Ригу. Планируется, что эта группа выедет из Варшавы в понедельник вечером.

Возвращение трех групп путешественников было начато в связи с неспособностью "Fisom" выполнить свои обязательства и проблемами с ликвидностью туроператора.

С учетом того, что ЦЗПП аннулировал лицензию "Fisom", организованные им поездки не состоятся. О процессе возврата денег клиентам центр сообщит в ближайшее время, так как на данный момент приоритетом является возвращение в Латвию туристов, большинство из которых - дети.

PTAC продолжает поддерживать контакты с родителями детей и Министерством иностранных дел (МИД), а более подробная информация о процессе их возвращения размещена на сайте центра.

Как сообщалось, в четверг, 8 августа, страховая компания "Balcia" получила четыре заявления от клиентов, чьи дети отправились в лагерь в Португалии, но организаторы исчезли, а дети не могли вернуться домой. Компания немедленно организовала им транспорт до аэропорта и перелет домой.

О ситуации были немедленно проинформированы МИД и ЦЗПП, а также страховая компания предложила поддержку в организации авиарейса, чтобы другие дети, не являющиеся клиентами "Balcia", тоже могли вернуться домой как можно скорее.

По данным "Firmas.lv", оборот ООО "Fisom" в 2022 году составил 356 396 евро, убытки - 33 452 евро. Предприятие было зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 7500 евро. Единственным владельцем компании является Матисс Далбергс.

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