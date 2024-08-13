В понедельник, 12 августа, в Валмиере, недалеко от перекрестка улицы Пурва и Матишского шоссе, во время инженерных работ был поврежден оптический кабель телекоммуникационной компании Tet. Это существенно повлияло на деятельность регионального телеканала ReTV, который почти на сутки остался без прямого эфира. Кабель также использовался муниципальными учреждениями Валмиеры, которые нашли альтернативное решение, чтобы не остаться без связи.

В понедельник в ходе земельных работ, проведенных третьей стороной, был поврежден оптический интернет-кабель, сообщил порталу Delfi директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Tet Юрис Шлейерс. Работы по устранению повреждения начались уже вчера и планируется завершить их до конца дня. Но руководство регионального телевидения ReTV и местные власти больше всего волнует, что в подобной ситуации в более критических обстоятельствах при такой реакции люди могут остаться без связи - это опасно.