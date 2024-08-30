"Иногда мы преувеличиваем с этими конфликтами интересов. Может быть, закон разрабатывался, когда не было такого учреждения как KNAB, но сейчас некоторым чиновникам достаточно просто подумать, делать это или нет, как здесь моментально будут КNAB и журналисты", - заявил в передаче Spried ar Delfi председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров
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