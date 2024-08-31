Ровно тридцать лет назад, 31 августа 1994 года, заместитель командира Северо-Западной группы войск РФ Федор Мельничук сообщил президенту Латвии Гунтису Улманису, что вывод российских вооруженных сил из Латвии завершен. В 18.00 того дня последний самолет российских вооруженных сил вылетел из Рижского международного аэропорта, покинув воздушное пространство Латвии.
Delfi рассказывает о том, как независимая Латвия добивалась решения одной из самых сложных и важных для обеспечения безопасности задач, а также о том, к каким непредвиденным последствиям привело пребывание десятков тысяч советских военных в стране.
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