В результате военных конфликтов и политики репрессивных режимов недемократических стран число просителей убежища в Латвии увеличивается. Не закончилась и гибридная война на восточной границе страны, на которую обращено особенное внимание общества. Значительная работа ведется и внутри страны, в том числе Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) с лицами, которые обратились к Латвийскому государству за правовой защитой, говорит глава PMLP Майра Розе .