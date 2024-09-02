Fоtо: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В результате военных конфликтов и политики репрессивных режимов недемократических стран число просителей убежища в Латвии увеличивается. Не закончилась и гибридная война на восточной границе страны, на которую обращено особенное внимание общества. Значительная работа ведется и внутри страны, в том числе Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) с лицами, которые обратились к Латвийскому государству за правовой защитой, говорит глава PMLP Майра Розе .

В этом году убежища попросили уже 562 человека.

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