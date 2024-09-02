Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM) дало Елгавской краевой думе 20 дней на объяснение ситуации, напомнив, что в случае, если не будет избран председатель думы, это может привести к ее роспуску.

После заседания правящей коалиции министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня рассказала журналистам, что VARAM запросило у Елгавской краевой думы объяснений, на подготовку которых дано 20 дней. "Нужно представить объяснения до 20 сентября о том, каковы причины, по которым дума не выполняет требование - не избирает председателя думы", - сказала министр.

Она пояснила, что один из возможных сценариев после 20 сентября - роспуск Елгавской краевой думы, так как по закону необходимо в течение двух месяцев избрать нового председателя думы, чего Елгавская краевая дума не сделала.

Берзиня признала, что VARAM следило за работой Елгавской краевой думы и признает, что до сих пор заместитель председателя выполняла свои функции, дума собиралась на заседания и решения принимались.

"Но всему есть границы", - добавила Берзиня и напомнила, что летом прошло несколько заседаний думы, на которых председатель так и не был избран.

"У Елгавской краевой думы есть возможность "взять себя в руки" и в течение этих 20 дней избрать председателя", - заявила министр.

Она отметила, что сейчас складывается ощущение, что работа думы организована не так, как это должно происходить.

При этом Берзиня отметила, что ситуацию в Елгавской краевой думе нельзя сравнивать с Резекненской думой. "Нужно оценивать работу думы в целом, нельзя сравнивать с ситуацией в самоуправлении города Резекне, где фактически дошло до ситуации с банкротством", - сказала Берзиня, подчеркнув, что финансовая ситуация Елгавской краевой думы стабильна.

В свою очередь Союз зеленых и крестьян (СЗК) считает, что пора начать процесс роспуска думы, поскольку закон уже сейчас устанавливает, что в течение двух месяцев необходимо избрать председателя, заявила журналистам политик СЗК, спикер Сейма Дайга Миериня.

По словам Миерини, СЗК предлагает через 20 дней готовить решение о роспуске думы, "чтобы не создавать прецедент, что закон не соблюдается и за это ничего нет".

По мнению политика, на заседаниях Елгавской краевой думы можно увидеть, что работа в какой-то степени парализована, так как происходят споры по политическим вопросам, что не способствует общему развитию. Спикер Сейма подчеркнула, что думе вместо этого пора подумать о бюджете и вопросах развития на следующий год.

Схожего мнения придерживается и другой политик СЗК, министр экономики Виктор Валайнис.

И политик "Нового Единства", министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что достаточно долгое время Елгавская краевая дума не может работать согласно установленному законом, поэтому ответственному VARAM следует начать готовить предложение о ее роспуске.

С ним согласен и председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев.

Руководителя у Елгавской краевой думы нет с 3 апреля, когда с должности ушел прежний председатель Мадарс Ласманис (Latvijas attīstībai).

Работу самоуправления Елгавского края в период до избрания нового председателя думы обеспечивает заместитель председателя думы Илзе Витола (ЛКС), не имеющая поддержки большинства депутатов думы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !