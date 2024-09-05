Звуки взрывов, видимость военных действий и массовых беспорядков в городах и селах - все это будет иммитация. Она может создавать шум, но не угрожает здоровью и жизни людей. В Латвии стартовали ежегодные военные учения Namejs 2024. В них примут участие около 11 000 латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников и земессаргов. Портал Delfi попросил Объединенный штаб НВС уточнить, как будут проходить учения, с чем надо считаться жителям и в каких случаях сообщать, куда надо.

Три года назад в соцсетях завирусилось видео, в котором латвийский солдат стреляет из автомата, стоя за углом, из-за которого выходит женщина с коляской и маленьким ребеноком на руках. Девушка выглядит напуганной, ребенок надрывно кричит. В подписи обозначалось, что это учения в центре Риги, а в тэгах - слово Namejs.

Представители НВС тогда прокомментировали, что в разных точках учений находились солдаты, которые информировали общественность о процессе обучения и предлагали им выбрать пути обхода, а конкретная женщина отказалась менять траекторию прогулки...

Чтобы подобных историй не случалось, НВС старается активно информировать о ходе событий.

Учения Namejs проводятся в Латвии с 2014 года. Они важны для поддержания и укрепления боевого потенциала НВС, обеспечении быстрого реагирования на потенциальные угрозы и безопасности Латвии. Задействуют военнослужащих и земессаргов всех подразделений Национальных вооруженных сил (НВС), в том числе солдатов Службы гособороны (СГО) и резервистов.

Эти учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие солдаты США, Эстонии и Литвы, входящие в состав механизированной пехотной бригады сухопутных войск многонациональной боевой группы НАТО, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграционных сил НАТО в Латвии, командования вооруженных сил Канады в Латвии. Ход учений будет поддерживаться Объединенными силами реагирования, а также представителями штабов НАТО разных уровней.

Для улучшения и усиления потенциала выполнения задач в случае угрозы государству в этом году запланировано сотрудничество с Центром операционного управления гражданской обороны, в том числе с Государственной канцелярией и министерствами, подведомственными им учреждениями, структурами госбезопасности, самоуправлениями и предприятиями.

Укротят толпу, укрепят границу

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