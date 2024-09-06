Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш 1 сентября присоединился к консалтинговой компании стратегических коммуникаций Kreab.

Кариньш будет старшим советником Kreab. Он будет консультировать клиентов по вопросам геополитики, политики Европейского союза и другим политическим вопросам.

Kreab - глобальная консалтингавая компания стратегических коммуникаций, консультирующая корпорации, частных лиц, правительства и организации по сложным коммуникационным проблемам.

Согласно информации на сайте компании, она работает в 25 странах, а ее команда из 400 консультантов использует глобальное видение и локальные знания, чтобы предоставить географически интегрированные решения.

Предприятие было основано в Стокгольме в 1970 году под названием KREAB, что является сокращением от Kreativ Information AB.

После ухода Кариньша его место в Сейме полагалось нынешнему председателю Кекавской краевой думы Виктории Байре ("Новое Единство"), но она отказалась от мандата депутата. Место Кариньша займет Виестурс Зариньш ("Новое Единство"), который до сих пор был заместителем председателя Валкской краевой думы.

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