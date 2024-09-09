В контексте госбюджета на следующий год необходимо пересмотреть необходимость советов государственных капитальных обществ, в том числе советов вузов, заявил депутат Сейма, председатель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгар Таварс после встречи в Рижском замке с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, президент Эдгар Ринкевич заявил, что в течение семи-десяти дней подаст в Сейм законопроект, предусматривающий "заморозку" зарплат членов советов и правлений госпредприятий.

Таварс отметил, что с президентом обсуждались несколько тем, в том числе возможная инициатива по замораживанию роста зарплат руководителей государственных обществ капитала и пересмотру необходимости существования советов госпредприятий. Стороны также согласились, что парламент должен быть больше вовлечен в решение вопросов, связанных с Rail Baltica.

"Мы пришли к единому мнению, что государственные расходы необходимо пересмотреть. Разговор с президентом был о политических актуальных вопросах и предстоящих законодательных инициативах", — сказал оппозиционный политик.

Таварс считает, что советы нужны не во всех государственных обществах капитала в нынешнем объеме. Он допустил, что могут быть отдельные исключения, например общества капитала с иностранными инвестициями и те, которые планируют котироваться на бирже, так как там есть объективные требования к наличию совета.

"В большинстве случаев советы абсолютно не нужны. Они просто стали возможностью для чиновников и приближенных к политикам людей подработать. Нужно признать, что советы в большинстве своем, хотя и не всегда, не оправдали ожиданий. Для отдельных людей они стали формой дополнительного дохода. Речь идёт о миллионах евро ежегодно. Мы призываем прекратить эти бессмысленные траты. Признаем свою ошибку и в значительной мере ее исправим", — выразил мнение Таварс.

Таварс также подчеркнул, что "Объединенный список" "в менее формальных форматах" обращался к нескольким министерствам с тем, чтобы до начала рассмотрения бюджета на следующий год в Сейме были сокращены все лишние расходы. Это нужно для того, чтобы расходы от возможно неудачных налоговых реформ, продвигаемых Министерством финансов, были покрыты за счет существующих трат, а не за счёт компенсирующих механизмов, накладывающих дополнительное бремя на жителей.

"Необходимо предотвратить ситуацию, когда одной рукой жителю дают на 15 или 30 евро больше в месяц, а другой рукой отбирают это через повседневные расходы. Это также не должно происходить за счет налога на добавленную стоимость. Если примут такое решение, это будет нехорошо. Поэтому мы за то, чтобы базовые расходы пересматривались гораздо серьезнее", — сказал депутат Сейма.

Президент Эдгар Ринкевич в пятницу, 6 сентября, начал раунд встреч с главами парламентских фракций, приуроченный к началу осенней сессии Сейма. В пятницу, 6 сентября, в Рижском замке побывали Айнар Шлесерс, а также глава парламентской фракции "Прогрессивных", к которой принадлежит и Бришкенс - Андрис Шуваев. В понедельник, 9 сентября, состоялась встреча с глава фракции "Объединенного списка" Эдгаром Таварсом, во вторник, 10 сентября - запланирована встреча с главой премьерского "Нового Единства" Эдмундсом Юревицсом, в пятницу, 13 сентября - с главой фракции Союза "зеленых" и крестьян Харийсом Рокпелнисом.

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