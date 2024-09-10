Во вторник, 10 сентября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам отклонила предложение депутата Артура Бутанса от оппозиционного Национального объединения включить в Закон "О труде" норму, которая бы обязывала вносить в трудовой договор право работника использовать государственный язык.

К нынешнему моменту Сейм уже в двух чтениях поддержал поправки к закону, которые предусматривают отказ от требования знания русского языка на рынке труда, разрешая запрашивать знание этого языка только в отдельных профессиях (речь идет об академическом персонале, библиотекарях, архивариусах, писателях, журналистах и лингвистах).