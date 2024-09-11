Предыдущий арендатор помещения столовой Сейма - SIA "MISE.VK" - не продлил договор аренды, а новый поставщик питания до сих пор не найден. Поэтому рассматривается возможность установки киоска самообслуживания с продуктами в здании парламента, как сообщили порталу "Delfi" в пресс-службе Сейма.
Порталу Delfi не удалось получить комментарий от компании по поводу решения покинуть Сейм. Известно, что эта компания также предоставляет услуги питания в Кабинете министров
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