Предыдущий арендатор помещения столовой Сейма - SIA "MISE.VK" - не продлил договор аренды, а новый поставщик питания до сих пор не найден. Поэтому рассматривается возможность установки киоска самообслуживания с продуктами в здании парламента, как сообщили порталу "Delfi" в пресс-службе Сейма.