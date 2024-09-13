Национальные вооруженные силы (НВС) учатся на своих ошибках в коммуникации, которые произошли во время недавнего инцидента с российским военным дроном. Об этом в пятницу, 13 сентября, в интервью Латвийскому радио заявил начальник Департамента информационного анализа и управления Объединённого штаба НВС, полковник Марис Тутинc,

На вопрос, как так получилось, что руководство Резекненского края не было проинформировано об инциденте, хотя дрон упал именно там, Тутинс ответил: "Мы учимся".

Полковник пояснил, что НВС регулярно проводят учения по взаимодействию с самоуправлениями. От СМИ, особенно общественных, также ожидается работа с населением — "кому сообщать и что сообщать".

На прямой вопрос, какие уроки сами НВС извлекли из инцидента с точки зрения коммуникации, Тутинс напрямую не ответил, но в итоге задал вопрос всему обществу: сколько людей в это нестабильное время приняли участие и, например, загрузили приложение 112?

Тутинс также подчеркнул, что НВС не могут раскрывать всю информацию о действиях военных в ответ на инциденты, так как это было бы "подачей боеприпасов противнику".

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского района упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии наблюдали за ситуацией. Не были приняты решения ни о сбивании дронa, ни о поднятии в воздух дежурящих в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику части общества. Когда дрон упал, его боеголовка была деактивирована, так как изначально она не взорвалась.

Во вторник, 10 сентября, на вопрос, почему 7 сентября не были подняты в воздух истребители НАТО, ответил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он пояснил, что истребители находятся под командованием НАТО, и ни командир Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), ни другие государственные должностные лица не могут отдавать им прямые приказы. Такой порядок действует с момента вступления Латвии в альянс. В то же время Ринкевич заявил, что нужно изменить на уровне НАТО процедуры поднятия в воздух истребителей

После происшествия Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые недавно столкнулись с аналогичными инцидентами. Также инициированы более широкие консультации с НАТО для поиска коллективных решений.

После инцидента НВС провели осмотр места происшествия, деактивировали беспилотник и собрали его обломки для глубокого анализа. НВС и ответственные службы продолжают расследование обстоятельств происшествия. В инциденте пострадавших нет, и ущерба третьим лицам не нанесено, отмечает оборонное ведомство.

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