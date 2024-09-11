Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") призывает высшее военное руководство НАТО усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщило агентство LETA. В Латвии - после инцидента с падением в Резекненском крае российского дрона - сейчас находятся два высокопоставленных военных Североатлантического альянса, следует из сообщения Минобороны.

В среду, 11 сентября, Спрудс встретился с заместителем командующего Верховным командованием объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмиралом сэром Китом Блаунтом и командующим ВВС НАТО генералом Джеймсом Хекером, которые находятся с рабочим визитом в Латвии.

Во время встречи с высшим военным руководством НАТО министр обороны обсудил инцидент, связанный с приземлением российского беспилотника типа Shahed на территории Латвии.

Спрудс призвал усилить защиту воздушного пространства НАТО и содействовать увеличению присутствия союзников в Латвии как через усиленные меры сдерживания, так и через внедрение моделей активной ротации противовоздушной обороны НАТО, о котором союзники договорились на саммите Альянса в Вашингтоне этим летом.

Как уже сообщалось, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского района упал российский беспилотник типа Shahed. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии наблюдали за ситуацией. Не были приняты решения ни о сбивании дронa, ни о поднятии в воздух дежурящих в Латвии истребителей НАТО, что вызвало критику части общества. Когда дрон упал, его боеголовка была деактивирована, так как изначально она не взорвалась.

Во вторник, 10 сентября, на вопрос, почему 7 сентября не были подняты в воздух истребители НАТО, ответил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он пояснил, что истребители находятся под командованием НАТО, и ни командир Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), ни другие государственные должностные лица не могут отдавать им прямые приказы. Такой порядок действует с момента вступления Латвии в альянс. В то же время Ринкевич заявил, что нужно изменить на уровне НАТО процедуры поднятия в воздух истребителей

После происшествия Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые недавно столкнулись с аналогичными инцидентами. Также инициированы более широкие консультации с НАТО для поиска коллективных решений.

После инцидента НВС провели осмотр места происшествия, деактивировали беспилотник и собрали его обломки для глубокого анализа. НВС и ответственные службы продолжают расследование обстоятельств происшествия. В инциденте пострадавших нет, и ущерба третьим лицам не нанесено, отмечает оборонное ведомство.

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