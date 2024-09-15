15 сентября 2023 года Сейм утвердил Кабинет министров Эвики Силини, сформированный "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными". Спустя год, правительство, балансирующее в Сейме на хрупком большинстве в 52 голоса, окончательно распрощалось с эпохой "денег много как никогда": теперь приходится затягивать пояса и принимать тяжелые решения.

В первый год своей работы новая "прогрессивная" коалиция ратифицировала Стамбульскую конвенцию и утвердила долгожданный закон о партнерстве, вынудила банки раскошелиться на выплату компенсаций за рост процентных ставок ипотечным заемщикам, ускорила процесс укрепления Восточной границы.

Теперь перед коалицией стоит задача утвердить госбюджет-2025 в условиях негативного фискального пространства и одновременно - внедрить налоговую реформу, которая смягчит экономические.

С 1 января 2025 года предусматривается повысить минимальную зарплату и ставки подоходного налога с жителей, ввести фиксированный необлагаемый минимум.

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