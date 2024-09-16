Для покрытия потребностей, связанных в том числе с государственной безопасностью, будут пытаться поднять налоги, спрогнозировал депутат Сейма Марис Кучинскис от оппозиционного "Объединенного списка" в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Политик признал, что грядущая налоговая реформа опирается на договоренность с предпринимателями об упрощении налоговой системы. "Тем не менее, реформа тоже что-то стоит, и на остальные вопросы ответов нет. Министерства отчаянно изыскивают какие-то сокращения, потому что, боюсь, на внутреннюю безопасность снова не хватит денег," – сказал Кучинскис.

"Прогнозирую, глядя на то, какие идут прогнозы по налогам и во сколько обойдется договоренность с предпринимателями, что под лозунгом "безопасность" какой-то налог будет повышен. Тот же налог на добавленную стоимость (НДС) , хотя многие категорически против этого. У меня такое ощущение, что поднимут знамя безопасности, и что-то подобное ожидается, потому что иначе залатать это небольшими косметическими повышениями налогов не удастся," – оценил Кучинскис.

По его мнению, предложение налоговой реформы появилось слишком поздно, и теперь политикам будет чрезвычайно трудно объединить еще не утверждённую реформу с планом бюджета на следующий год.

Как уже сообщалось, правительство и социальные партнеры все же договорились о предстоящих налоговых изменениях. Планируется повысить минимальную зарплату (в 2025 году она достигнет 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро и в 2028 году - 860 евро), ввести фиксированный необлагаемый минимум (510 евро с 2025 года, 550 евро с 2026 года, 570 евро с 2027 года) и повысить ставки подоходного налога с жителей. При доходе до 150 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, ставка этого налога составит 25,5%, а свыше 105 300 евро - 33%.

Министерство финансов утверждает, что в результате налоговой реформы доходы у 95% работающих вырастут, а не упадут - невзирая на повышение налоговых ставок. Увеличение произойдет благодаря росту минимальной зарплаты и необлагаемого минимума. То есть, из объяснений Минфина следует, что получатели низких и средних зарплат выиграют.

Также планируется, что со следующего года до 650 евро вырастет необлагаемый минимум пенсий.

В качестве компенсирующего механизма предложен перенос одного процентного минимума из второй уровня пенсионной системы во второй уровень пенсионной системы.

Налоговая реформа согласована с работодателями и профсоюзами.

Как заявила ранее премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") пока речь не идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС). НДС может быть повышен в случае, если понадобятся срочные государственные инвестиции в оборону.

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