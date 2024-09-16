В понедельник, 16 сентября, президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал и направил в Президиум Сейма поправки к Закону "Об управлении долями капитала публичных лиц и обществах капитала". Законопроект предусматривает временное — на два года — замораживание роста вознаграждения для членов правления и совета государственных и публично-частных обществ капитала. Размер зарплат не должен превышать уровень, установленный на 31 августа 2024 года.

"Для латвийского общества важно, чтобы управление государственными и муниципальными обществами капитала было эффективным и прозрачным, а также чтобы вознаграждение членов правления и совета было конкурентоспособным, но также соразмерным. В интересах общества извлекать максимальную пользу из активов, находящихся в собственности публичных лиц, и их использование должно соответствовать целям государства или самоуправления"— говорится в письме президента Президиуму Сейма.

"В случаях, когда государственное или муниципальное общество капитала не носит коммерческого характера и его доходы в основном формируются за счет публичного финансирования, вопрос вознаграждения членов правления и совета требует особого рассмотрения, в том числе в контексте возможностей государственного бюджета. Сейчас рекомендации по определению вознаграждения формально предусматривают, что в обществах капитала, где более 80% доходов составляет публичное финансирование, уровень вознаграждения может быть установлен на 20% ниже, чем в аналогичных по размеру обществах капитала в частном секторе в соответствующей отрасли. Однако рекомендации также предусматривают несколько исключений из этого правила, что позволяет увеличивать вознаграждение, в результате чего фактическое вознаграждение может достигать или даже превышать уровень в частном секторе", — указал Ринкевич.

В аннотации к законопроекту президент также ссылается на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). В этих рекомендациях OECD указывает, что механизмы вознаграждения членов правления и совета государственных капитальных обществ, во-первых, должны отражать рыночную ситуацию, во-вторых, учитывать негативную реакцию общества на чрезмерно высокие вознаграждения. Негативная реакция снижает доверие общества. К тому же, нынешнее правовое регулирование, которое определяет порядок установления вознаграждений для членов правления и совета, может интерпртироваться и применяться по-разному.

Президент также обратил внимание Президиума Сейма на то, что возможности государственного бюджета на данный момент ограничены. Главным приоритетом при формировании бюджета на 2025 год является укрепление внутренней и внешней безопасности государства. Также существуют другие отрасли с насущными потребностями, включая те, в которых работают некоммерческие государственные общества капитала, указывает Ринкевич. По его мнению, законодателю необходимо рассмотреть все доступные возможности, чтобы максимально ограничить необходимость финансирования бюджетных потребностей за счет инструментов, которые могут негативно сказаться на всем обществе.

Ограничение роста вознаграждения членов правления и совета государственных и муниципальных обществ капитала на два года, а также установление вознаграждения в размере 80% от уровня в частном секторе для некоммерческих обществ капитала без возможности применения исключений для повышения вознаграждения — это один из таких инструментов, считает Ринкевич.

Согласно 65-й статье Сатверсме, президент Эдгар Ринкевич просит Сейм рассмотреть законопроект в срочном порядке - то есть, в двух, а не в трех чтениях.

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