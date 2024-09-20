До 30 сентября жители Латвии могут уведомить Службу государственных доходов (VID) о своем желании получить налоговую переплату автоматически, то есть без подачи годовой декларации о доходах. Для этого в системе электронного декларирования (EDS) нужно подать заявление, указав номер банковского счета, на который перечислить деньги. Что делать, если вы подавали заявление в прошлом году? Можно ли позже подать (или дослать) чеки за оправданные расходы? На эти и другие вопросы отвечает портал Delfi.

Те, кто заполнит заявление до 30 сентября текущего года, и в дальнейшем смогут получать переплату подоходного налога автоматически, сообщает пресс-служба VID.

Людям, которые уже подали заявку на автоматический возврат налога в прошлом году, писать заявление в этом году нужно только в том случае, если они хотят, чтобы деньги были перечислены на другой банковский счет. Если номер счета, указанный VID для возврата налога, не изменился, то повторно писать заявление не нужно.

При этом стоит иметь ввиду, что чеки на оправданные расходы можно подавать позже. Если же предполагается, что они автоматически перенаправляются в VID, то имеет смысл проверить, все ли дошли до конечной цели.

Рассказываем все подробно.

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