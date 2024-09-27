В обсуждении темы места русского языка в публичном пространстве Латвии важно сохранять признаки цивилизованного общества и цивилизованного государства. Такое мнение во время дискуссии на портале LSM.lv в рамках передачи "100 г культуры" высказал ведущий исследователь Латвийской национальной библиотеки, историк Мартиньш Минтаурс. Другая участница передачи журналистка Велта Чеботаренока призывает уважать титульную нацию, "которая дала вам возможность жить, получать образование, пользоваться благами этой страны, открывать двери в Европу, Америку, куда угодно".

Сам Минтаурс не против того, чтобы русский язык в Латвии присутствовал в отдельных случаях, например, в спектаклях Рижского театра имени М. Чехова. Он подчеркнул, что сейчас использование русского языка в Латвии не запрещено законом.

"Сегодня очень важно, чтобы мы сохраняли признаки и проявления цивилизованного общества и цивилизованного государства, следуя тому, что написано в законе. Использование русского языка вне семейного круга в публичном пространстве не запрещено законом. Давайте начнем с этого", - отметил историк.

По мнению эксперта, для начала надо определить, что именно подразумевается под публичным пространством. С Минтаурсом согласна и главный редактор мультимедийной платформы LSM+ Александра Плотникова: "Нужно определить, что такое общественное пространство. Потому что мы и LSM+ считаем общественным пространством. (..) По-моему, это действительно важно, что война актуализировала тему [использования русского языка]. Но я согласна со мнением, что если мы говорим о передаче информации людям, если пропаганда звучит на русском языке, важно и противодействовать ей на русском языке".

Между тем, президент "Клуба декларации 4 мая" журналист Велта Чеботаренока считает неприемлемым присутствие русского языка в публичном пространстве Латвии.

"Мы 35 лет все время что-то допускали, на что-то надеялись, - говорит Чеботаренока. - Тогда, когда я 35 лет назад голосовала за восстановление независимости Латвии, мне и в голову не приходило, что в Европейский день языков будет звучать тема русского языка. Мне казалось - ну, видимо, я была наивна - что в публичном пространстве все будут говорить только на латышском языке".

Чеботаренока сообщила, что ничего не имеет против русских и русского языка, как такового, но выступает категорически против русского языка в неформальном общении в школах. Она также просит русскоязычных жителей Латвии уважать латышей.

"Не то, чтобы кто-то имел что-то против русских. Есть только одно: пожалуйста, уважайте государствообразующую нацию, которая дала вам возможность жить, получать образование, пользоваться благами этой страны, открыла двери в Европу, Америку, куда угодно", - сказала Чеботаренока.

В свою очередь, Минтаурс считает одной из причин для дискуссии об искоренении русского языка "опыт колониализма" у латышей.

"То, что люди помнят из советского времени, из своего конкретного опыта, можно назвать опытом колониализма. Опыт колониализма, который очень сильно ощущается, когда мы говорим о латвийском обществе. Я думаю, что многие мои друзья, родственники и знакомые до сих пор живут с ощущением, что эта колониальная эпоха для нас не закончилась, несмотря на то что ни Российской империи, ни Советского Союза больше не существует", - пояснил исследователь.

По его словам, русский язык в публичном пространстве напоминает многим о колониальном опыте:

"Сегодня присутствие русского языка в общественной сфере для многих латышей стало красным сигналом, который сразу же напоминает о колониальном опыте. Но я думаю, что это только половина проблемы. Вторая половина заключается в том, что по каким-то причинам мы не смогли, а возможно, в некоторых случаях и не захотели, избавиться от этого колониального опыта.

Не в том смысле, что мы должны забыть о нем, но мы не нашли для себя формулу того, что мы действительно хотим построить в будущем, каким будет восстановленное латвийское государство после советской оккупации, и на каких принципах мы хотим строить это государство в будущем".

Также Минтаурс подчеркнул, что тексты и передачи на русском языке потребляют не только русскоязычные жители Латвии, но и сами латыши.

"Конечно, мы не будем сейчас доставать из кармана социологические данные, но каждый, кто ходил на спектакли, знает, что примерно половина посетителей - латыши. И им, скорее всего, все равно, что спектакль идет на русском языке", - сказал он.

Историк считает, что в стране с неоднородным этническим составом всегда будут случаи, когда в автобусе можно будет услышать высказывания о "собачьем языке", а теперь и о "русских свиньях".

"Вопрос в том, как формировать это публичное пространство, сохраняя все предусмотренные законодательством принципы Латвийского государства как гаранта развития латышской культуры и языка, но не путая Латвию с национальным государством по принципу "Латвия для латышей", - уверен Минтаурс.

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