"Конечно, это неудачный акцент, потому что мы должны в первую очередь думать о менее защищенных участниках дорожного движения - пешеходах, велосипедистах", - заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в программе Delfi TV Kāpēc, комментируя новую социальную кампанию Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) об уважении на дороге, которая вызвала дискуссии в соцсетях.

В рекламе музыкант группы Apvedceļš поет: "Когда велосипед или самокат выезжает на улицу, пешеходы, разойдитесь". При этом а на заднем плане видны заголовки новостей о ДТП: "ребенок сбит на пешеходном переходе в Югле", "в Лиепае на пешеходном переходе сбит восьмилетний велосипедист, пешеход сбит электросамокатом", "быстрый маневр велосипедиста в Икшкиле привел к тяжелой аварии с тремя пострадавшими".

Песня призывает "дать дорогу уважению", неважно, на каком транспортном средстве ты передвигаешься.

Бришкенс раскритиковал этот ролик за неудачный акцент, потому что о менее защищенных участниках дорожного движения – пешеходах и велосипедистах — надо думать в первую очередь.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !