Для эффективной защиты восточной границы необходимо преобразовать как минимум два приграничных батальона Земессардзе в постоянные подразделения, заявил в Facebook соучредитель Организации устойчивости Северных стран (Nordic Resilience Organisation, CIREN) и бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

В своем комментарии Гарисонс напомнил об инциденте, произошедшем в сентябре, когда в Резекненском районе упал российский беспилотник. В ходе встреч с разными людьми, особенно за пределами Риги, стало очевидно, что этот инцидент значительно подорвал доверие населения к возможностям Национальных вооруженных сил (НВС) и НАТО в целом.

Гарисонс согласен с тем, что в Латгале должны быть созданы подразделения быстрого реагирования, которые в случае необходимости смогут быстро переместиться и встретить беспилотник в безопасной местности. На прошлой неделе сообщалось, что в Латгале развернуты мобильные боевые группы, вооруженные ракетами ПВО.

В то же время Гарисонс считает, что помимо ракет RBS-70 необходимо приобрести и более мобильное оружие - ракеты Stinger или польские Pjorn.

Однако самой большой проблемой при создании эффективной системы является персонал, говорит Гарисонс. Одних инвестиций в оборудование недостаточно, подчеркивает он, потому что на границе нужны штатные подразделения и солдаты, которые будут дежурить и реагировать круглосуточно. "В этом случае одной только Земессардзе и имеющегося персонала будет недостаточно", - считает Гарисонс.

Рассматривая будущую угрозу в целом, он признает, что оборона на границе будет самой важной задачей. По его мнению, возникает вопрос, не будет ли эффективность выше, если охрана восточной границы будет передана в руки Национальных вооруженных сил.

Кроме того, чтобы инвестиции в пограничные оборонительные сооружения и укрепления были эффективными, на границе должен находиться как минимум один штатный инженерный батальон, способный быстро развернуть и поддерживать все запланированные оборонительные сооружения, добавил Гарисонс.

"В противном случае может получиться как у России в Курской области, когда зубы дракона установлены, но никто их не защищает, и мины разместить забыли", - говорит он.

В целом, если анализировать инцидент с российским беспилотником, то, по мнению Гарисонса, у Латвии уже достаточно возможностей для противостояния подобным угрозам.

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