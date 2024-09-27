Управляющий блок российского дрона типа Shahed, упавшего 7 сентября в волости Гайгалавас Резекненского края, был уничтожен до того, как на него можно было воздействовать, заявил начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс в интервью программе "Утренний панорама" LTV. В свою очередь, посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш ранее сказал, что есть определенные условия, при которых истребители Альянса могут применять оружие против дронов в рамках миссии мирного времени.

Воздействовать на управляющий блок дрона было нельзя

Отвечая на вопрос, могут ли устройства, находящиеся в распоряжении Государственной погранслужбы, противостоять дрону типа Shahed, Пуятс пояснил, что в конкретном случае управляющий блок был уничтожен. Таким образом, не было возможности воздействовать на управляющий блок дрона и взять летательный аппарат под контроль.

Устройства Государственной погранслужбы были приобретены с целью захвата операторов и дронов под свой контроль, что возможно только при исправном состоянии управляющего блока, пояснил Пуятс.

Он также сообщил, что Государственная погранслужба получила информацию о вышеупомянутом случае с запозданием, а именно — когда дрон уже упал. "Мы не были вовлечены с того момента, как он вошел в воздушное пространство," - признал Пуйятс.

Глава Государственной погранслужбы подчеркнул, что эта ситуация обсуждалась. И теперь взаимодействие пограничников с другими службами скорректировано: в нескольких случаях после инцидента, когда возникали подозрения о воздушных судах вблизи границы Латвии, информация поступила своевременно.

Посол Латвии в НАТО: сбитый дрон – не снежинка, могут быть летальные последствия

"Нужно понимать, что сбитый в воздухе дрон - это не снежинки или осенние листья, которые упадут на землю. Это может иметь и летальные последствия. Это достаточно сложные вопросы, черного и белого тут не бывает", - заявил в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, комментируя случай с российским дроном Shahed в Резекненском крае и тот факт, что в Латвии не были подняты в воздух истребители НАТО.

Неделю назад командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сообщил Латвийскому телевидению, что 11 сентября в Латвию прибыл верховный командующий Воздушными силами в Европе. В ходе визита была достигнута договоренность сократить цепочку принятия решений по взлету истребителей для обеспечения противовоздушной обороны. "Это позволяет нам быть гораздо более эффективными. Также расширено использование небольшого контингента [НАТО] в Лиелварде", - сказал Калниньш.

Риекстиньш не стал комментировать слова Калниньша, отметив, что защита воздушного пространства - вопрос ответственности как каждого отдельного государства, так и совместно НАТО. Он также напомнил, что миссии воздушного патрулирования, в том числе в странах Балтии, - это миссии мирного времени.

"Это означает, что существуют определенные ограничения на то, что могут эти истребители, патрулирующие наше воздушное пространство... как они могут быть привлечены, и тем более, как они могут применять оружие. И только при определенных условиях они могут применять оружие против пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов", - сказал Риекстиньш. Только в тот момент, когда выяснено, что это за цель, может быть принято решение о том, что с ней делать.

Риекстиньш уточнил, что самолеты патрульной миссии в нашем воздушном пространстве могут применять военную силу против тех целей, которые им угрожают. "(То есть ), если есть нападение на эти самолёты или их базы. Или абсолютно точно верифицированные дроны, (..) но тогда при оценке того, сбивать ли его воздухе, надо взвесить - будут ли предоставлять угрозу падающие вниз обломки. Возможно, лучше ему позволить пролететь дальше", - сказал посол, добавив, что это решение принимает армия.

На вопрос, будут ли изменения в мышлении НАТО о том, как реагировать в таких ситуациях, Риекстиньш ответил, что воздушное пространство Латвии - зона ответственности суверенной власти страны. Его не передавали главнокомандующему силами НАТО. "Если бы мы это сделали, то надо понимать, что наше гражданское воздушное пространство было бы закрыто. И тогда нас не спрашивали бы, что и как делать", - сказал Риекстиньш. Это отличает ситуацию Латвии от Украины, которая находится в состоянии реальной войны с Россией.

Дрон, который упал в ста километрах о границы

Как уже сообщалось, 7 сентября в волости Гайгалавас Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. Национальные вооруженные силы Латвии следили за ситуацией, однако решение сбить дрон так и не было принято. Также не были подняты в воздух истребители НАТО, дислоцированные в Латвии, что вызвало критику со стороны части общества. Когда дрон упал, была деактивирована его боеголовка, которая изначально не взорвалась.

После происшествия Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с подобными инцидентами. Также начато расследование. Первые выводы могут быть известны в начале октября, сообщило Министерство обороны.

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