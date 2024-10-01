В системе обороны и Национальных вооруженных силах (НВС), помимо коммуникации, есть много вещей, которые нужно и придется менять, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Эдгар Ринкевич, комментируя выводы после падения российского дрона на территории Латвии.

Он признал, что не может раскрыть детали, посольку часть из них является засекреченной. Некоторые вопросы еще предстоит рассмотреть на заседании Совета по национальной безопасности, которое состоится 9 октября. В свою очередь, во вторник, 1 октября, президент встретится с руководителем Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондсом Бергманисом, а позже с министром обороны Андрисом Спрудсом.

"Этот вопрос не исчез из повестки дня руководства государства", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров президентов стран Балтии и Польши должностные лица договорились об общей позиции НАТО по этому вопросу.

В то же время есть вещи, которые необходимо улучшить в наших собственных системах, признал президент.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон типа Shahed. НВС следили за ситуацией, однако не было принято решение ни о сбитии беспилотника, ни о поднятии в воздух дежуривших в Латвии истребителей НАТО. Такие действия НВС вызвали критику со стороны некоторых представителей общественности. Когда дрон упал, боеголовка, которая не взорвалась, была деактивирована.

После случившегося Министерство обороны начало консультации с союзниками, которые в последнее время сталкивались с похожими инцидентами.

Также было начато расследование. Первые выводы могут быть известны в начале октября, сообщили агентству LETA в Минобороны.

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