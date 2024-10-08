"В последние месяцы в окрестностях поселков Бебери и Приежциемс в Марупском крае жители часто видят большие стада кабанов. Кабаны угрожают безопасности детей, домашних животных, наносят серьезный ущерб насаждениям", - рассказала порталу Delfi читательница.

Женщина обратилась в самоуправление и получила ответ: "с этим мы ничего сделать не можем". Читатели также прислали видео, где видно, как стадо кабанов кормится возле супермаркета.

Портал Delfi выяснял, опасны ли кабаны в городе, кто и как должен бороться с их присутствием в городской среде.

Яна рассказала, что она и соседи обращались в самоуправление уже несколько раз — в феврале, затем в августе и сентябре. Люди отправляли в самоуправление фото и видео, спрашивали, возможно ли решение.

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