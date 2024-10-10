В четверг, 10 октября, Сейм отклонил поправки коалиционных "Прогрессивных" к Закону "О выборах дум самоуправлений", которые предусматривали, что на муниципальных выборах право голоса будет у граждан, начиная с 16 лет, а не с 18 лет как сейчас.

На заседании комиссии представитель Юридического бюро Сейма Эдвинс Дановскис объяснил, что это предложение подается в Сейме уже в третий раз, однако такие изменения невозможны без внесения поправок в Сатверсме. По его словам, снижение возрастного ценза голосования запрещает 101-я статья Сатверсме.

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