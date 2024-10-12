Латвия - рекордсмен среди стран ЕС по сокращению населения: в прошлом году мы потеряли более 11 тысяч жителей, уровень рождаемости самый низкий за 100 лет, смертность высокая, приезжих немного. За десять лет население страны сократилось на 139 тысяч человек. И на этом фоне число рабочих мест в госсекторе не только не сокращается, а, напротив, растет. Хотя теперь госсектор обслуживает население, которое с 2014 года уменьшилось на 6%. Об этом говорится в статье журнала IR, которую портал Delfi пересказывает на русском языке.