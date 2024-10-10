У входа в Олимпийский центр Валмиеры лежит мертвый человек. Вокруг разбросаны гильзы. Вскоре у служебного выхода звучат выстрелы, обстановка напряженная – из здания выбегает еще один человек и тут же падает. Спустя несколько минут здание окружено различными спецподразделениями Латвии. Именно такой сценарий разыгрывался в четверг в Валмиере, где Служба государственной безопасности (СГБ) совместно с другими оперативными службами провела учения с названием Wolmar 2024 (так на немецком языке именуют Валмиеру – прим. ред.). Подобные учения помогают службам лучше подготовиться к сценарию, которого никто не желает – реальной террористической угрозе. В учениях участвовали 12 различных служб и более 500 сотрудников.

Согласно сценарию учений, террористы захватили заложников в здании Олимпийского центра в Валмиере. Заложников нужно освободить. Один человек погиб у входа, террористы забаррикадировались, и с ними ведутся переговоры. Однако переговоры неудачны – время идет, ситуация обостряется, и одного из заложников убивают. В этот момент службы принимают тяжелое, но необходимое решение – штурм здания.

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