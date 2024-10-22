Министерство здравоохранения дополнительно закупит 5900 вакцин против гриппа, сообщает в соцсетях министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

По информации политика, с Центром профилактики и контроля заболеваний достигнута договоренность об усовершенствовании процесса организации вакцинации. Планируется поднять вопрос о своевременном введении данных в Электронную систему здравоохранения и усовершенствовать процесс прогнозирования.

Вакцины против гриппа и Covid-19 розданы 1062 учреждениям и сейчас израсходовано 23%, говорит министр.

Заявление Абу Мери последовало за заявлением руководителя Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, депутата Сейма Лиги Козловски о том, что оплаченных государством вакцин против гриппа точно не хватит всем, кому они полагаются. Вакцин от гриппа получено на 10% меньше, чем предполагалось, сообщила Козловска агентству LETA.

Особенно важна вакцинация от гриппа для хронических и пациентов из групп риска, отметила она.

"Неприемлемо, чтобы началась сортировка вакцинируемых, поэтому этот вопрос нужно решать незамедлительно", - подчеркнула Козловска.

В связи с этим до вторника следующей недели Ассоциация сельских врачей проведет опрос практик семейных врачей, чтобы выяснить объем недостатка вакцин от гриппа. Как отметила глава ассоциации, уже сейчас опрос вызвал большой отклик. Из 100 опрошенных практик семейных врачей примерно 65 подтвердили в ходе опроса, что до конца года им не хватит вакцин от гриппа.

Члены Ассоциации сельских врачей сошлись во мнении, что на основании результатов опроса практик семейных врачей следует рассмотреть вопрос об обращении к Минздраву и Кабинету министров с просьбой срочно закупить дополнительные вакцины от гриппа.

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