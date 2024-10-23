Широко обсуждаемый случай с "милитаризованной скульптурной композицией" возле Адажской военной базы в Кадаге вызывает беспокойство по поводу того, как расходуется с таким трудом собранное финансирование для оборонной отрасли, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Она подчеркнула, что отказ от многих других приоритетов в пользу оборонной отрасли делается с целью укрепления обороноспособности. Министр должен быть тем, кто определяет общие приоритеты в учреждении, но в то же время министр не может и не должен политически вмешиваться в каждую закупку, отметила премьер.

Отвечая на вопрос о том, неправильным то, что после таких скандальных случаев очень трудно выяснить, кто принимал ответственные решения, Силиня признала, что это указывает на системные недостатки в государственном управлении: "Такова суть вызова государственного управления в данный момент, что часто существует настолько длинная цепочка и неясно, кто принимал решение".

Глава правительства сказала, что сейчас ведется централизация различных данных, чтобы в информационных системах можно было четко увидеть, кто несет является ответственным лицом, принимающим решения. "Но часто я вижу, что задачи тоже формальные. По сути, может быть, кто-то выполняет их по-другому. Это и моя задача - снизить административную нагрузку, чтобы мы смогли видеть сквозь нее, что на самом деле происходит", - заявила премьер-министр.

В то же время она отметила, что в таких случаях задача каждого минстра - "докопаться до сути" и выяснить, почему он не знал о конкретных решениях или тратах.

Глава правительства признала, что такие случаи, когда ставится под сомнение эффективность использования выделенного финансирования, заставляют тщательнее и скрупулезно оценивать и план госбюджета на следующий год и при его утверждении делать все возможное, чтобы убедиться, что деньги действительно пойдут на ту цель, для которой они предназначены.

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