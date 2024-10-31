Прошедшей ночью на Эспланаде была демонтирована статуя русского полководца Михаила Барклая де Толли, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.

С Эспланады убран и постамент, на котором был установлен памятник.

Как сообщила агентству LETA координатотор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Антра Габре, памятник Барклаю де Толли и его постамент сейчас находятся на территории Рижского агентства памятников на улице Вароню 13.

Памятник Де Толли планируется передать предпринимателю Евгению Гомбергу, но, по словам Габре, на данный момент у него нет места для его установки.

Рижская дума одобрила демонтаж и перенос с Эспланады статуи Барклая де Толли 16 октября.

Памятник был установлен на Эспланаде в 1913 году, а в 1915 году его демонтировали, оставив только постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на нем была установлена копия статуи.

Управление национального культурного наследия не возражало против переноса памятника, так как он не является охраняемым государством памятником культуры. В то же время он имеет культурную и историческую ценность, поэтому уничтожение постамента недопустимо.

Статую после демонтажа планируется вернуть Гомбергу.

Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. 🇱🇻 pic.twitter.com/XubZCA1HTM — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 31, 2024

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