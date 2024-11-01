Сейчас закон и правила Кабинета министров не устанавливают зарплаты членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала, поэтому настало время доверить такое регулирование правительству, считает премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Также анонсировано, что до 1 марта должны быть приняты новые правила Кабинета министров, которые введут более эффективную систему управления госкомпаниями.

В бюро премьер-министра порталу Delfi сообщили, что Силиня подала в Сейм свои поправки к Закону "Об управлении обществами капитала и частями капитала публичного лица".

Критерии для зарплат и лимит на количество членов правлений и советов

"В долгосрочной перспективе необходимы более строгие и четкие условия для определения вознаграждения в правлениях и советах всех государственных и муниципальных обществах капитала. Для того чтобы эти изменения имели смысл, одновременно необходимо внести и другие изменения в управление государственными обществами капитала. О ряде необходимых инициатив я уже договорилась с представителями предпринимателей. Я также поддерживаю инициативу президента о замораживании зарплат в советах и правлениях государственных и муниципальных компаний на два года", - заявила сегодня Эвика Силиня.

Премьер-министр указала, что предложения, поданные президентом страны Эдгаром Ринкевичем, не предполагают замораживания вознаграждений в тех обществах капитала, в которых государство или самоуправление имеют прямое решающее влияние, то есть владеют более 50% акций или долей капитала. Поскольку сейчас действующий закон и связанные с ним правила Кабинета министров также не регулируют ежемесячные вознаграждения членов советов и правлений таких обществ капитала, контролируемых государством.

Силиня предлагает включить в закон норму, которая даст Кабинету министров более широкие полномочия устанавливать критерии для определения и пересмотра размера вознаграждений в обществах капитала, а также коэффициенты, применяемые для определения максимального размера ежемесячного вознаграждения. Кроме того, в случае поддержки предложения Кабинет министров впредь будет иметь право устанавливать ограничения на количество членов правлений и советов в государственных и муниципальных обществах капитала. До сих пор законодательно это не регулировалось.

Изменится классификация госпредприятий

Чтобы реализовать предложения премьер-министра, правительству необходимо будет до 1 марта следующего года принять новые правила, создав новую - усовершенствованную систему, которая обеспечит эффективное управление государственными и муниципальными предприятиями.

На данный момент публичные общества капитала делятся на большие, средние и малые в зависимости от количества их сотрудников, суммы баланса и чистого оборота. В бюро Силини признали, что эта классификация сейчас используется для определения количества членов советов и правлений капитальных обществ, полностью принадлежащих государству.

В свою очередь, премьер-министр предлагает разделить такие общества капитала еще на три группы, исходя из их источников доходов и видов деятельности (коммерческой или обеспечения публичных функций), а также объемов финансирования, которые эти предприятия получают из госбюджета или бюджета самоуправления.

Такое деление позволит Кабинету министров установить для каждой из этих групп специфические финансовые и нефинансовые цели развития, разработать специфические стандарты управления, установить правила дивидендов, принципы вознаграждения или поставить задачи.

"Те общества капитала, которые в основном реализуют нефинансовые цели, должны быть направить усилия на выполнение амбициозных задач, связанных с удовлетворением нужд общества. До сих пор подготовка письма ожиданий не была обязательной, и держатель долей капитала мог составлять его по своей инициативе", — сообщили в бюро премьер-министра.

Предполагается, что предложения премьер-министра Эвики Силини будут рассмотрены в Комиссии Сейма по народному хозяйству, сельскому хозяйству, окружающей среде и региональной политике 6 ноября, а второе чтение законопроекта в Сейме состоится 7 ноября.

Замораживание зарплат

В законопроекте о госбюджете-2025 который Сейм утвердил в первом чтении 30 октября, уже предусмотрено требование заморозить вознаграждение не только в обществах капитала, полностью принадлежащих государству и самоуправлениям, но и в тех, которые находятся под их контролем, а также в дочерних капитальных обществах.

Также установлено, что в обществах капитала, в которых доля государства составляет менее 50%, держатель государственных долей капитала должен голосовать на собрании акционеров против повышения заработной платы для членов правления и совета.

Никто в госуправлении не должен получать больше президента

Дискуссия о непомерно высоких заработках членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий началась еще летом, когда стало известно, что председатель правления LSM будет получать более 10 тысяч евро, а члены правления - более 9 тысяч евро. Это больше чем у президента страны, который выступал с критикой существующей системы вознаграждений руководства госпредприятий.

Позже программа De Facto Латвийского телевидения сообщила, что, например, руководитель "Latvenergo" заработал 200 тысяч евро за 2023 год (более 16 тысяч евро в месяц), члены правления этого предприятия получали по 15 тысяч евро в месяц. Руководитель "Tet" получал более 20 тысяч евро в месяц, члены правления предприятия - по 15-17 тысяч евро в месяц. Примерно столь же высокооплачиваемое руководство у предприятий "Latvijas Valsts meži", "Augstsprieguma tīkls". Рекордная зарплата - более 70 тысяч евро в месяц - у руководителя airBaltic Мартина Гаусса.

Не может быть так, чтобы кто-то в государственном управлении получал больше, чем президент, заявил тогда новый глава Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

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