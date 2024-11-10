"Бедные бегемоты живут в бетонной коробке, где ничего нет". "За 50 лет вольер не расширялся, это просто издевательство над животными". "А бегемоту когда нормальные условия создадут?". Многие посетители Рижского зоопарка очень волнуются, в каких условиях живут бегемоты. Delfi отправился на место и выяснил, насколько все плохо.