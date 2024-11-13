Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2025 год, зарплата министров увеличится на 195 евро, а зарплата депутатов Сейма - на 110 евро, говорится в информации Государственной канцелярии, размещенной на сайте Кабинета министров.

С применением ограничения в 2,6% к увеличению фонда оплаты труда максимальная доналоговая месячная зарплата президента государства, спикера Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда увеличится на 219 евро. Максимальная зарплата этих должностных лиц в 2025 году составит 8659 евро, в то время как в этом году они получают 8440 евро.

Зарплата депутатов Сейма станет на 110 евро больше. Если в этом году зарплата составляла 4 220 евро, то в следующем году она планируется на уровне 4 330 евро до вычета налогов. В 2025 году на зарплаты депутатов планируется выделить 5,2 млн евро, что на 133 308 евро больше, чем в 2024 году, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Зарплата министров в следующем году будет на 195 выше. В следующем году зарплата министров составит 7 670 евро вместо нынешних 7 475 евро. Зарплата парламентских секретарей в следующем году вырастет на 173 евро. Если в этом году зарплата составляет 6631 евро, то максимальная зарплата парламентских секретарей в 2025 году составит 6804 евро.

Учитывая жесткие бюджетные условия, звучали также призывы заморозить зарплаты политиков в ближайшие годы, но они не были поддержаны самими политиками.

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