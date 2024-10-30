В среду, 30 октября, в Сейме с 10 утра и до позднего вечера продолжалось рассмотрение в первом чтении проект госбюджета-2025, а также 31 сопровождающего законопроекта. После многочасовых дебатов Сейм на 52 из 100 голосов концептуально утвердил бюджетный пакет. Предусматривается, что доходы консолидированного госбюджета-2025 составят 15,1 миллиард евро, расходы - 17,1 миллиарда евро. Дефицит госбюджета - предельный: 2,9% от ВВП при допустимом лимите в 3%. Законопроекты, входящие в бюджетный пакет, предусматривают ряд значимых изменений: повышение ставок подоходного налога с жителей и необлагаемого минимума, перенос части взносов из 2-го в 1-й пенсионной уровень, ужесточение контроля за оборотом наличности, включая взносы через банкоматы, рост акциза на топливо, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия, введение так называемого налога для банков на сверхприбыль.

"За" проголосовали 52 депутата от коалиционных "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", оппозиция голосовала против.

Бюджетные законопроекты будут приниматься в срочном порядке, в двух чтениях. Впереди - второе окончательное чтение, к которому депутаты смогут подать свои предложения.

Утром, презентуя с трибуны Сейма проект госбюджета, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назвала его "бюджетом безопасности и конкурентоспособности жителей".

"К сожалению, у нас по соседству все еще идет война, Россия продолжает атаковать Украину, Беларусь по-прежнему использует свои механизмы для гибридной угрозы нашим границам, и поэтому мы не можем не думать о нашей безопасности", - подчеркнула глава правительства. То, что Латвия сейчас тратит на безопасность уже 3,5% от ВВП, Силиня назвала "нашей гордостью".

Внешняя и внутренняя безопасность объявлена, напомним, единственным приоритетом госбюджета-2025.

Также премьер-министр отметила, что в целях повышения конкурентоспособности внесены изменения в систему налогообложения рабочей силы, прилагаются усилия, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей и привлечь иностранные инвестиции.

При этом Силиня отметила, что дополнительное финансирование проекта Rail Baltica в проект госбюджета не включено, пока лишь сохраняется обещанное европейское. "Когда у нас будет ясность о том, как будет развиваться управление "Rail Baltica" в будущем, тогда мы, безусловно, сможем говорить о бюджете", - сказала премьер.

Также Эвика Силиня перед муниципальными выборами, которые состоятся в июне следующего года, акцентировала, что от того, как развивается Рига - будет зависеть развитие всей страны.

А вот что сказал в ходе дебатов министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") - До сих пор сбывались пессимистичные сценарии. Глава Минфина Ашераденс обрисовал ситуацию с госбюджетом-2025.

О том, какие налоговые изменения сулит бюджетный пакет - можно прочесть здесь: Кабмин утвердил и отправляет налоговую реформу в Сейм: что изменится для каждого налогоплательщика?

Оппозиция: исчерпаны все резервы, растут долги, исчезло само слово "демография"

"По сути, можно сказать, что это хороший бюджет, но, будем честны, он несет высокий риск. Коллеги, в такие сложные времена принимать бюджет, в котором полностью исчерпаны все резервы, — это безответственный риск", - заявил с трибуны глава оппозиционного "Объединенного списка" Эдгар Таварс: "Дефицит бюджета достиг максимума. Мы даже, позвольте так выразиться, "залезли" во второй пенсионный уровень, чтобы покрыть эти нужды. Мы основываемся на завышенных весенних прогнозах Министерства финансов по ВВП и игнорируем даже данные нашего Центрального статистического управления о снижении ВВП. Мы также игнорируем данные международных финансовых экспертов и аналитиков о возможном снижении ВВП и изменениях, которые явно расходятся с тем, что предлагает нам Минфин в этом бюджетном пакете. Мы стали уязвимы перед любым, даже самым незначительным потрясением в экономике, энергетике или финансовом секторе. Мы исчерпали все резервы".

"Нет смысла сегодня обсуждать, где вы нашли какие-то деньги, потому что это занятые деньги. Вы ничего не нашли, вы просто заняли 2 миллиарда", - сказал лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс. Политик также отметил, что правительство не снижает в достаточной мере расходы на госсектор, а в госбюджете не выделены средства на Rail Baltica, потому что денег нет и никто не знает, во сколько обойдется проект - в 5 или 10 миллиардов.

Глава фракции оппозиционной партии "Стабильность" Алексей Росликов в ходе дебатов отметил, что в Латвии дети рождаются теперь гораздо реже, население вымирает, а вопросы демографии в бюджет не включены. "Где то, что укрепит нашу страну?!", - задался вопросом Росликов.

О демографии говорил и идеологический оппонент "Стабильности" - лидер оппозиционного Национального объединения Райвис Дзинтарс. Он выразил мнение, что, хотя в бюджете и предусмотрены вложения в оборону, целенаправленной поддержки семей с детьми не видно. По его мнению, в этом правительстве семья с детьми не является приоритетом ни для кого, поэтому за неё никто не борется. Политик от оппозиции добавил, что в ходе обсуждения бюджета исчезло даже само слово "демография".

"В правительственной политике и приоритетах не отражены потребности молодых родителей — они не только не видны в бюджете, но и даже не становятся предметом споров и обсуждений", — считает Дзинтарс.

По мнению депутата от Нацобъединения, правительство не делает необходимых инвестиций в науку, конкурентоспособность и оказывает недостаточную поддержку тем, кто столкнулся с наибольшими трудностями в жизни, например, "вечным детям", помощникам людей с инвалидностью.

Дзинтарс отметил, что в рамках бюджета правительство сократило поддержку культуры и лишь "едва" выполнило свои обязательства перед учителями.

"Возможно, этот бюджет является успешным с точки зрения бухгалтерии, но для жителей это одни сплошные минусы", - заявил, в свою очередь, Росликов. Он также указал на то, что в следующем год еще не будут ограничены расходы в госсекторе. Депутат также раскритиковал зеленый курс, подчеркнув, что цены на топливо значительно вырастут. Также лидер "Стабильности" упрекнул коалицию за то, что она позволила повысить расценки на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Коалиция: это бюджет выполненных обещаний

Глава парламентской фракции премьерского "Нового Единства" Эдмундс Юревицс в ответ на обвинения в том, что правительство не решает проблемы демографии, упомянул, что вводятся меры, позволяющие родителям после рождения ребенка быстрее вернуться на рынок труда.

Юревицс подчеркнул, что семьи можно поддерживать не только пособиями, но и инвестициями в образование и предоставление различных услуг.

"Мы вернем долг полицейским, пожарным", - сказал Юревицс, напомнив, что им должны повысить зарплаты. Говоря о налоговой реформе, Юревицс подчеркнул, что налоги будут снижены для 95% жителей, что также поможет бизнесу развиваться.

"Это бюджет выполнения обещаний", - сказал Юревицс и призвал депутатов проголосовать "за".

Юревицс призвал создать новую традицию, а именно, чтобы депутаты от оппозиции подготовили свой альтернативный бюджет и предложили свое видение того, как формировать бюджет. Политик заявил, что сейчас оппозиция только критикует, а решений не предлагает.

Глава парламентской фракции коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис отметил, что работа над бюджетом была нелегкой, а ситуация – сложной и полной вызовов.

"Есть дело, которое превыше всего, и это – безопасность", — сказал Рокпелнис. Он указал, что на данный момент есть уверенность, что в следующем году каждый, кто работает в области внутренней безопасности, получит повышение заработной платы.

Рокпелнис также заявил, что в следующем году от бюджета выиграет каждый, кто ежедневно ходит на работу, предусмотрены и преимущества для работодателей, что будет способствовать экономическому росту. Он также напомнил, что планируется повышение минимальной заработной платы, что поможет жителям сельских регионов, где уровень оплаты труда обычно ниже, чем у живущих в Риге.

Глава фракции коалиционных "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что в следующих бюджетах необходимо решить вопросы, связанные с системой налоговых льгот, а также пересмотреть и усовершенствовать систему социального страхования, сделав ее более прогрессивной.

Что нужно знать о госбюджете и сопровождающих законопроектах?

Доходы консолидированного госбюджета на следующий год - 15,1 миллиард евро, расходы - 17,1 миллиарда евро. Расходы, по сравнению с нынешним годом возрастут на 877 миллионов евро. Доходы основного бюджета запланированы в размере 10,2 миллиардов евро, расходы - 12,7 миллиардов евро, доходы специального бюджета - в размере 5,2 миллиардов евро, расходы - 4,7 миллиардов евро. Дефицит госбюджета - предельно возможный: 2,9% от ВВП при разрешенном лимите в 3% от ВВП.

Подробно прочесть о грядущих налоговых изменениях можно здесь - Кабмин утвердил и отправляет налоговую реформу в Сейм: что изменится для каждого налогоплательщика?

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