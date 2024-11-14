Теневая экономика - давняя проблема Латвии. О том, какова "налоговая мораль" жителей Латвии, в подкасте Piķis un ģēvelis! на tv3.lv высказалась генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке. Об этом сообщает Jauns.lv.

В ходе беседы глава VID подчеркнула важность ответственности общества за взаимную честность.

"Но нужно понимать - мы хотим жить в благополучной стране. И почему те, кто платят все налоги, должны платить за "Карлиса", "Петериса" и "Анну", которые не платят налоги? Обществу следует думать о взаимной честности. Почему? Я не призываю к доносительству или стукачеству, которые мы в плохом ключе помним по советским временам, но в странах Скандинавии живут именно так - звонят в налоговую администрацию по поводу соседа, который вдруг купил Mercedes, хотя у него низко оплачиваемая работа", - заявила глава VID.

"Давайте посмотрим, что мы можем еще дать стране, а не только то, что требуется. Если я плачу, зачем платить за того, кто не платит?" - отметила Шмите-Роке.

Комментируя теневую экономику, глава VID вспомнила пример одного неплательщика налогов: "Я всегда хочу верить, что латвийское общество умнее и образованнее. Когда я вижу исследования о теневой экономике подакцизных товаров, вспоминаю предпринимателя, который курит белорусские сигареты, ездит на российском топливе и ругает эту страну за то, что она не ремонтирует дороги. Это непонимание того, насколько тесно это связано. Если не платишь налоги, у тебя нет права ругать страну".

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