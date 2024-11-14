В опубликованном в четверг, 14 ноября, отчете Европейского совета по безопасности на транспорте (European Transport Safety Council, ETSC) под названием "Повышение безопасности электросамокатов на дорогах" предложено разработать обязательные технические требования для всех электросамокатов, продаваемых в Европейском Союзе (ЕС), которые заменять стандарты, которые государства вводят на национальном уровне в добровольном порядке. Об этом сообщило Министерство сообщения.

Согласно рекомендациям ETSC, стандарты должны включать ограничение скорости, установленное на уровне 20 километров в час, а также требования по устойчивости, минимальному торможению и максимальному ускорению, также введению возрастного ценза для водителей таких устройств.

Заместитель директора департамента общественного транспорта Министерства сообщенеия Янис Калниньш отмечает, что в Латвии, как и в других странах, использование электросамокатов становится все более популярным. Одновременно увеличивается и число дорожных происшествий с их участием. Хотя в Латвии уже введен ряд требований, включая обязательную регистрацию электросамокатов и использование защитных шлемов для детей до 17 лет, число травм, полученных при езде на электросамокатах, остается высоким. Поэтому на уровне ЕС также необходимо задуматься о введении дополнительных мер безопасности.

В Латвии Государственная полиция в 2023 году зафиксировала 414 дорожных происшествий с участием электросамокатов. В большинстве случаев (70%) водитель или пассажир получили травмы, и в одном из двадцати случаев травмы были тяжелыми. Всего в 87 случаях, зафиксированных полицией, водитель электросамоката находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 152 случаях пострадавшие, находившиеся в состоянии опьянения, были доставлены в медицинские учреждения без уведомления полиции о происшествии.

По мнению Министерства сообщения, введение единых обязательных дополнительных технических стандартов безопасности в ЕС поддерживается и может помочь сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.

Возрастной ценз, ограничение скорости, защитные шлемы и запрет на вождение в состоянии опьянения

В отчете правительствам стран ЕС рекомендуют установить минимальный возраст для пользователей электросамокатов — не младше 16 лет, а также требование об обязательном использовании защитных шлемов, запрет на езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и запрет на перевозку пассажиров.

Исследовав данные по странам ЕС, исследователи выявили 119 смертельных случаев на дорогах в 2022 году в результате столкновений с участием "моторизованных микромобильных устройств". Эта категория включает легкие электрические транспортные средства, в основном электросамокаты, а также более редкие устройства, такие как электрические моноколеса. Во многих авариях с электросамокатами пострадал только водитель, а не другие участники движения. В таких случаях полицию могут не вызывать на место происшествия, и тогда инцидент может не попасть в национальную статистику.

ETSC считает, что на уровне государства следует сделать больше для объединения данных больниц с полицейскими отчетами, чтобы получить более полное представление о показателях травматизма.

Смертельные случаи с участием электросамокатов, указанные в исследовании, часто связаны с употреблением алкоголя, и ограниченные доступные данные показывают, что от половины до двух третей погибших употребляли алкоголь перед поездкой. ETSC призывает включить юридические ограничения против вождения в нетрезвом виде с соответствующим уровнем исполнения. В Финляндии и Норвегии городские власти обязали провайдеров услуг совместного пользования электросамокатами ограничивать скорость в ночное время или полностью запрещать использование самокатов ночью. Реализация этих мер привела к сокращению числа травм.

ETSC отмечает, что ограничение скорости до 30 км/ч для всех участников движения в населенных пунктах имеет важное значение, и местные органы власти могут применять его для снижения рисков для пользователей электросамокатов. Водители автомобилей, двигающиеся со скоростью не более 30 км/ч, существенно уменьшают риск нанесения опасных для жизни травм уязвимым участникам дорожного движения, таким как пользователи электросамокатов, пешеходы и велосипедисты.

На электросамокаты распространяются несколько законодательных актов ЕС, включая требования к продукции, такие как правила, которые относятся к машинам и аккумуляторам. Однако для электросамокатов нет обязательных единых стандартов, охватывающих такие факторы, как устойчивость, максимальная скорость и эффективность торможения. Поскольку единых правил ЕС нет, несколько стран, включая Германию и Испанию, разработали собственные национальные стандарты для этих транспортных средств. Поэтому ETSC предлагает ЕС разработать единый набор обязательных технических требований, включая обязательное заводское ограничение максимальной скорости до 20 км/ч для новых электросамокатов, которые будут выпускаться на рынок.

ETSC также рекомендует, чтобы новые стандарты включали минимальный уровень тормозной эффективности, ограничение на максимальное ускорение, наличие передних и задних тормозов, звуковое устройство, например, звонок, а также передние и задние фары.

ETSC — независимая европейская организация, занимающаяся безопасностью дорожного движения.

В Латвии Государственная полиция в 2023 году зафиксировала 414 дорожных происшествий с участием

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