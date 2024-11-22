Страны Балтии технологически очень уязвимы, и это нужно понимать, заявил бывший глава Бюро по защите Сатверсме (SAB) и экс-советник президента Латвии по национальной безопасности Янис Кожоциньш, комментируя инциденты с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

Эксперт подчеркнул, что у нас поставки газа с севера и запада частично идут под морем. Также нужно думать о коммуникационных кабелях. "Без коммуникаций, конечно, очень трудно функционировать", — отметил Кажоциньш.

В условиях напряженности Россия может попытаться использовать это, предположил бывший глава контрразведки. И возможно, исходя из его рассуждений, повреждение кабелей — это попытка проверить, насколько эффективными могут быть такие действия и какие меры будут предприняты в ответ.

Кожоциньш считает, что конвенциональное (широкомасштабное, традиционное) нападение России на НАТО, включая страны Балтии, в ближайшие годы невозможно. "Они даже не могут взять Донбасс. Начать широкомасштабную войну против НАТО сейчас нереально", — сказал он.

Говоря о гибридной войне, Кожоциньш отметил, что Латвия уязвима, особенно в энергетической сфере. Поэтому важно, чтобы у страны были разные способы противостоять таким угрозам, и правительство работает над этим.

Как уже сообщалось, в Балтийском море на этой неделе были повреждены два подводных кабеля — один, соединяющий Литву и Швецию, и другой, соединяющий Финляндию и Германию. Швеция расследует повреждения кабелей как возможный акт саботажа, сообщила прокуратура.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскиене в связи с повреждением подводного телекоммуникационного кабеля между Литвой и Швецией возбудила предварительное расследование по делу о терроризме.

20 ноября этот вопрос обсуждался на заседании Совета по национальной безопасности Латвии. Советник президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что Национальные вооруженные силы Латвии усилили мониторинг инфраструктуры связи в Латвии и обмениваются информацией с союзниками по ситуации с безопасностью в Балтийском море.

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