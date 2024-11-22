В конце ноября работу оставила руководитель Департамента коммуникации Государственной канцелярии Илзе Павлова, а также ее заместитель Рейнис Гравитис и ряд сотрудников, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала Delfi. Госканцелярия - это центральное учреждение госуправления, которое находится в прямом подчинении премьер-министра.