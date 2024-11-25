В следующем году Русский союз Латвии (РСЛ) во время предстоящих муниципальных выборов будет стартовать в четырех крупнейших городах, подтвердил агентству LETA лидер партии и депутат Елгавской думы Андрей Пагор.

В этом месяце в правлении партии произошли изменения: членами правления стали Дмитрий Шандыбин и Дмитрий Жулин. Пагор пояснил, что сейчас в правлении работают семь человек, как это предусмотрено уставом партии.

По данным Firmas.lv, в руководство политической силы, наряду с Пагором, Шандыбиным и Жулиным, входят Владимир Бузаев, Евгений Осипов, Анна Бондере и Юлия Сохина.

Пагор признал, что на данный момент в партии "ведется работа с коллегами", идет подготовка к муниципальным выборам. Однако он не смог уточнить, в каких самоуправлениях политическая сила планирует стартовать. В то же время политик сообщил, что РСЛ обязательно будет претендовать на места в Рижской, Даугавпилсской, Лиепайской и Елгавской думах.

Лидером елгавского списка будет сам Пагор, который на данный момент является единственным депутатом городской думы от РСЛ. Он не стал скрывать, что для партии будет вызовом найти новых лидеров в Даугавпилсе, учитывая и то, что нынешний "первый номер", вице-мэр города Алексей Васильев покинул ряды РСЛ, и созданную действующим мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем партию Sarauj, Latgale!, которая объединяет несколько действующих депутатов самоуправления.

Как сообщалось ранее, в сентябре лидерами РСЛ были избраны Пагор и Евгений Осипов, известные своими пророссийскими взглядами, что привело к выходу из партии некоторых ее членов.

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