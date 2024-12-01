В Латвии не будет введена четырехдневная рабочая неделя, однако в Закон "О труде" будут внесены поправки, которые позволят работодателю и работнику договариваться о гибком графике работы. Например, работник может "отрабатывать" лишние 2 часа с понедельника по четверг, высвободив себя пятницу. Сейчас можно отработать в день только один лишний час.