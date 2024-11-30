В субботу, 30 ноября, на конгрессе председателем правления "Согласия" был вновь избран многолетний лидер партии, бывший депутат и глава фракции в Сейме Янис Урбанович. Он снял с себя полномочия в начале 2023 года, взяв на себя ответственность за провал "Согласия" на последних парламентских выборах. Но конгресс так и не разрешил главную интригу - готово ли "Согласие" создать в Риге предвыборный альянс со "Стабильностью" или же иными политическими силами.

Заместителями Урбановича избраны депутат Рижской думы Константин Чекушин и бывший депутат Сейма Регина Лочмеле. Один из трех прежних сопредседателей "Согласия", депутат Европарламент Нил Ушаков будет главой думы партии и сохранит место в правлении.

Избрание Урбановича означает отказ партии от практика существования трех сопредседателей, введенной в 2023 году. Поэтому на конгрессе были внесены изменения в устав партии. Количество членов правления уменьшено с 19 до 15, также принято решение, что все голосовании в правлении будут открытыми.

В правление избраны бывшие депутаты Сейма Валерий Агешин и Иван Рыбаков, действующий депутат Рижской думы Анна Владова, действующий депутат думы Елгавского края Ирина Долгова и другие.

Нил Ушаков, выступая с отчетом от имени руководства партии, заявил, что предложенная модель управления - лучшая для того, чтобы "Согласие" подготовилось к муниципальным выборам, которые пройдут уже в июне 2024 года

"Для нас это такое же важное испытание, как прошедшие выборы в Европарламент. Это следующий этап перед парламентскими выборами 2026 года," — сказал Ушаков.

Напомним, что после провала на выборах в 14-й Сейм в октябре 2022 года, в июне 2024 года "Согласие" сумело преодолеть 5%-й барьер на евровыборах. Во второй раз депутатом Европарламента был избран экс-мэр Риги Нил Ушаков. За "Согласие" на выборах в Европарламент проголосовали 7,13% избирателей, что дало повод осторожно говорить о том, что партия может начать восстанавливать некие утраченные позиции/

В октябре этого года, по данным опроса SKDS, за "Согласие" на выборах в Сейм поддержали бы 4,8% респондентов. Официальных социологических данных по отдельным регионам, включая Ригу, нет.

Единоначалие, но не вседозволенность

В свою очередь, Янис Урбанович пообещал, что постарается не быть одиночкой, а выступать в роли координатора. "Какие бы обязанности ни накладывала должность, я никогда не буду принимать решения в одиночку, это будет делать правление," — заверил Урбанович.

"Согласие" живо и здорово, у "Согласия" снова есть план на будущее, а Урбанович почти как терминатор вернулся," — сказала в своей речи Регина Лочмеле, добавив, что это "три плохих новости для тех, кто надеялся выпить шампанское на похоронах "Согласия".

Константин Чекушин заявил в своей речи, что настало время вернуться к системе с единым руководителем. Он отметил, что рад тому, что Урбанович хочет вернуться и бороться. "Нам нужен человек, которого все знают, который все знает и обладает огромным опытом," — сказал Чекушин.

В то же время он подчеркнул, что эффективность, которую дает партии единоначалие, не означает вседозволенности. Чекушин обратил внимание, что следующее правление должно ясно осознавать свою ответственность за контроль над результатами любой деятельности, поскольку именно за правлением останется последнее слово по всем решениям.

Кроме того, Чекушин подчеркнул, что в вопросах "объединений или других форм" нынешнее правление, по его мнению, способно достичь результата, выбрать путь без эмоций — путь, который поможет сохранить "Согласие" в политике и защитить его избирателей.

Между прошлым и будущим

Напомним, что конгрессу предшествовали слухи о переговорах "Согласия" и "Стабильности!" о возможном совместном старте на выборах в Рижскую думу. Эти слухи интенсифицировались после скандал выхода из "Согласия" депутата Рижской думы Андриса Морозова, который также был одним из сопредседателем партии и назывался в качестве кандидата в мэры Риги на предстоящих выборах. В прошлую субботу, 23 ноября, Андрис Морозов обнаружился среди членов правления учрежденной партии Sarauj, Latgale!, возглавляемой мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем.

Андрей Элксниньш, а также остальные депутаты Даугавпилсской думы, избранные от "Согласия", покинул партию без скандала после провала на парламентских выборах в начале 2023 года. Таким образом "Согласие" потеряло представительство в думе второго города страны - этнически разнообразном Даугавпилсе.

В 2023 году из "Согласия" был исключен за дискредитацию партии еще один, на тот момент глава самоуправления - многолетний мэр Резекне Александр Барташевич. Вместе с ним партию" покинули все депутаты правящей коалиции Резекненской городской думы, избранные от "Согласия". Была создана партия Kopā Latvijai под руководством Барташевича. Позже Барташевич был со скандалом снят с должности мэра решением министра умного администрирования и регионального развития Ингой Берзиней ("Новое Единство"), а Резекненская городская дума - распущена Сеймом. Партия Kopā Latvijai стартует на июньских выборах в Резекненскую думу в альянсе с "Латвией на первом месте" Айнара Шлесерса.

Известно, что сам Айнар Шлесерс стартует на выборах в Рижскую думу в качестве кандидата в мэры столицы от "Латвии на первом месте". Шлесерс не скрывает, что на муниципальных намерен побороться за электоральное наследие "Согласия" - в условиях отсутствия партии-очевидного фаворита в битве за русские голоса. Об этом свидетельствует и то, что в списке "Латвии на первом месте" в Рижскую думу, вероятно, на высокой позиции будет стоять бывший депутат и президиума Сейма Андрей Клементьев, который долгие годы был в "Согласии".

По данным октябрьского опроса SKDS, за "Латвию на первом месте" на выборах в Сейм бы проголосовали бы 7,1% респондентов, это третья позиция в топе - вслед за "Новым Единством" и Национальным объединением.

Усиление позиций Шлесерса вынуждает остальные политические силы, претендующие на то самое электоральное наследие, задуматься о создании предвыборных альянсов.

В Рижской думе "Согласие" сейчас представлено 10 депутатами, партия находится в оппозиции. "Согласие" находилось у власти в Риге с 2009 по 2020 годы, Нил Ушаков был мэром Риге почти 10 лет.

Выборы в самоуправления состоятся в Латвии 7 июня 2025 года. Их результаты заложат фундамент политической борьбы за 15-й Сейм: следующие парламентские выборы состоятся в октябре 2026 года.

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