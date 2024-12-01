Возможно ли переименование часов Laima, знакомых каждому рижанину? Если да, то при каких условиях это может произойти? Получив такой вопрос от читателя, Delfi обратился в Рижскую думу и к компании Orkla Latvija, которая владеет брендом Laima.

"Главные" уличные часы Риги были впервые установлены в 1924 году, и назывались они "Большие часы" (Lielais pulkstenis). В 1929 году часы синхоронизировали с Астрономической обсерваторией Латвийского университета, и это позволило им стать самыми точными в городе. Благодаря точности, часы стали популярным местом встреч в самом центре Риги.

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