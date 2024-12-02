На прошлой неделе патрульные самолеты НАТО в ходе двух полетов заметили российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Латвии, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Ранее сообщалось, что к концу августа над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии было зафиксировано 109 случаев присутствия российских военных самолетов.
В прошлом году было зафиксировано 159 подобных случаев.
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