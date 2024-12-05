Смена руководства оппозиционного Национального объединения не связана с расколом в партии, заявила в четверг, 5 декабря, депутат Сейма, экс-министр экономики и кандидат на должность председателя политической силы Илзе Индриксоне. На прошлой неделе многолетний лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс заявил, что оставит пост председателя.

По словам Индриксоне, она не заметила признаков того, что однопартийцы могут не избрать ее на пост председателя Национального объединения. Тем не менее, она продолжает посещать отделения партии, чтобы познакомиться с их членами и представить себя. С ее точки зрения, изменения являются закономерными, так как Райвис Дзинтарс возглавлял партию уже долгое время, и сейчас пришло время для перемен.

По оценке Индриксоне, смена руководства партии - это шаг в направлении того, чтобы Нацобъединение вновь стала ведущей политической силой, вернулась во власть и возглавила правительство. Раскола в партии не наблюдается, однако внутри существует множество разных взглядов на то, как достичь лидирующих позиций, отметила она.

Индриксоне планирует, возглавив партию, усилить ее программу экономическими компонентами, однако в целом политический курс Нацобъединения не изменится.

Шатается ли правительство Силини?

В свою очередь, в эфире программы "Утренняя панорама" Латвийского телевидения заявила, что Национальное объединение готово войти в новое правительство, если кабинет Эвики Силини ("Новое Единство") падет, но быть опорой для действующего правительства политическая сила не готова.

Если правительство под руководством "Нового Единства" рухнет, Нацобъединение останется в блоке с оппозиционным "Объединенным списком" и совместно выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра, заявила Индриксоне. По ее мнению, "Новое Единство" уже достаточно долго возглавляет правительство, и в случае его падения именно Нацобъединение и "Объединенный список" должны будут сформировать ядро новой коалиции.

В то же время в политических кулуарах говорят, что коалиция, опирающаяся всего на 52 голоса в Сейме, действительно ищет поддержку в рядах оппозиции. Еще летом "Новое Единство" дало понять, что готово работать с депутаты от оппозиции в индивидуальном порядке. Это дало повод для спекуляций, может ли несколько депутатов от оппозиционного "Объединенного списка" присоединиться в коалиции. "Объединенный список" официально отрицает такую возможность. Теперь поползли слухи о возможном расколе Нацобъединения.

В правящую сейчас коалицию входят три партии: "Новое Единство" (25 депутатов), Союз "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивные" (9), у которых суммарно всего 50 из 100 голосов в Сейме. Фактически большинство обеспечивают два независимых депутата - Олег Буров ("Честь служить Риге", баллотировался от оппозиционной "Латвии на первом месте", но покинул эту фракцию) и Игорь Раев, который вышел из перешедшего в оппозицию "Объединенного списка".

У оппозиционного "Объединенного списка" - 14 депутатов, у Нацобъединения - 12.

Почему ушел Райвис Дзинтарс?

Как уже сообщалось, в декабре пост председателя Национального объединения покинет Райвис Дзинтарс, который возглавлял партию с момента ее основания в 2010 году. Как сообщило LTV, Дзинтарс в письме членам партии пояснил, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя на съезде в этом году, одновременно выразив готовность работать в правлении Нацобъединения.

В начале ноября Дзинтарс сообщил в социальных сетях, что успешно сдал экзамен и получил сертификат, признанный Европейской ассоциацией психотерапии, который позволяет ему заниматься терапевтической практикой в области гештальт- терапии.

Правление партии решило выдвинуть на пост председателя депутата Сейма и бывшего министра экономики Ингу Индриксоне. Нового руководителя Нацобъединения изберут на съезде партии 15 декабря.

Напомним, что Национальное объединение решением Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) временно лишено государственного финансирования. Политическая сила оспорит это решение в суде. Однако суд начнет рассматривать это дело только 6 марта, когда в разгаре будет предвыборная кампания. Выборы в самоуправления состоятся 7 июня 2025 года.

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