Посольство США в Латвии запустило телеграм-канал на русском языке. Главная цель - расширить коммуникацию с русскоговорящими жителями страны, подтвердили Delfi в посольстве. Эксперт по геополитике Марис Анджанс считает это наивной попыткой, которая может только позабавить часть населения страны.

Директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс скептически относится к этому шагу. "Ничего хорошего я об этом не думаю. В тех видеофрагментах, которые я видел, русский язык довольно слабый и трудный для понимания. Мне кажется, это несколько наивная попытка охватить широкую аудиторию. Понятно, что русскоязычные в Латвии не представляют собой единую массу - всех в один мешок ни в коем случае не положишь", - говорит эксперт.