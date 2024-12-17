Уголовный департамент Верховного суда (Сената) во вторник, 17 декабря, инициировал кассационное производство по уголовному делу, в котором обвиняемыми являются Айварс и Анрийс Лемберги, а также Ансис Сормулис, как стало известно порталу Delfi в Сенате.

Дело насчитывает 349 томов. Приговор суда первой инстанции занимает 1924 страницы, а приговор апелляционной инстанции — 579 страниц. В деле подан протест прокурора и 15 кассационных жалоб, которые в общей сложности составляют 1021 страницу.

Проанализировав имеющуюся в деле информацию, Сенат выявил вопросы, подлежащие рассмотрению в кассационном порядке, что и стало основанием для инициирования кассационного производства.

Внимание к Айвару Лембергсу вновь приковано с конца ноября этого года, когда латвийская прокуратура заявила, что запросит у Великобритании дополнительную информацию о санкциях, примененных к его дочери Лиге Лемберге, а также обоснование этих санкций.

В четверг 21 ноября, Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц - граждан разных стран, которых власти обвиняют в причастности к крупномасштабной международной коррупции, в том числе санкции введены против бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса и его дочери Лиги.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд приговорил бывшего мэра Вентспилса к четырем годам тюремного заключения, что на год меньше, чем постановил суд первой инстанции.

Окружной суд сократил срок тюремного заключения Лембергса на один год.

Сыну Лембергса, Анрийсу, суд назначил тюремное заключение сроком один год и 11 месяцев, а также конфискацию имущества.

Также бизнес-партнеру Лембергса, Ансису Сормулису, окружной суд назначил тюремное заключение сроком один год и девять месяцев и конфискацию имущества.

Прокуратура обвиняет Лембергса в получении взяток в особо крупных размерах, отмывании незаконно полученных денежных средств и другого имущества, служебном подлоге, участии в имущественных сделках, которые ему были запрещены в связи со служебным положением, а также в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, взяв бывшего мэра под стражу прямо в зале суда.

Рассматривая дело в первой инстанции, суд признал Лембергса виновным по 19 пунктам обвинения, а по 21 пункту оправдал.

Суд постановил засчитать в тюремный срок время нахождения Лембергса под стражей, а также время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. Тогда Лембергс после задержания находился под стражей и домашним арестом с 14 марта 2007 года по 22 февраля 2008 года.

В последний раз Лембергса арестовали 22 февраля 2021 года, но освободили 25 февраля 2022 года, после внесения залога в размере 100 000 евро.

Суд первой инстанции также постановил, что Лембергс должен выплатить пострадавшим в общей сложности 64 000 евро.

Также суд постановил взыскать с Лембергса в пользу государства процессуальные расходы в размере 22 180 евро за предоставленную государством юридическую помощь при участии присяжного адвоката.

Суд первой инстанции признал Лембергса виновным в получении взяток, подделке документов, отмывании незаконно полученных средств, служебном подлоге, недозволенном участии в имущественных сделках, а также в указании ложных сведений в декларации.

Политик был оправдан по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, установленных для государственного должностного лица.

Сыну Лембергса, Анрийсу, суд первой инстанции назначил два года и один месяц тюремного заключения, а также конфискацию имущества. Анрийс был признан виновным в отмывании незаконно полученных средств и содействии недозволенному участию в имущественных сделках.

Бывшему бизнес-партнеру Лембергса, Сормулису, суд назначил два года тюремного заключения и конфискацию имущества. В тюремный срок суд постановил засчитать его примерно месяц пребывания под стражей в 2007 году. Сормулис был признан виновным в содействии получению взяток, отмывании незаконно полученных средств и содействии недозволенному участию в имущественных сделках.

Ранее установленные меры безопасности, не связанные с лишением свободы, для сына Лембергса и Сормулиса будут отменены только после вступления приговора в законную силу.

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