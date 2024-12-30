2025
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2024-й год часто называли "холостым": весь мир ждал исхода ноябрьских президентских выборов в США и многие глобальные решения были поставлены на паузу. Теперь уже от Дональда Трампа зависит, в том числе, и исход войны в Украине, что напрямую связано и с безопасностью в нашем регионе. Сама же Латвия в 2024-м году осознала, что период "денег много как никогда" завершился бесповоротно. Теперь мы затягиваем госбюджетные пояса, внедряем масштабную налоговую реформу, оправдываемся за необоснованные траты по проекту Rail Baltica. А еще Латвия выбрала 9 депутатов Европарламента, и снесла памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в Риге Портал Delfi рассказывает о главных событиях и тенденциях уходящего 2024-го года в Латвии.

  • Мы вымираем?

  • Крушение иллюзий Rail Baltica

  • Денег мало, как никогда?

  • Что с пенсиями и налогами?

  • Кого мы отправили в Брюссель?

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