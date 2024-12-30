2024-й год часто называли "холостым": весь мир ждал исхода ноябрьских президентских выборов в США и многие глобальные решения были поставлены на паузу. Теперь уже от Дональда Трампа зависит, в том числе, и исход войны в Украине, что напрямую связано и с безопасностью в нашем регионе. Сама же Латвия в 2024-м году осознала, что период "денег много как никогда" завершился бесповоротно. Теперь мы затягиваем госбюджетные пояса, внедряем масштабную налоговую реформу, оправдываемся за необоснованные траты по проекту Rail Baltica. А еще Латвия выбрала 9 депутатов Европарламента, и снесла памятник российскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли в Риге Портал Delfi рассказывает о главных событиях и тенденциях уходящего 2024-го года в Латвии.