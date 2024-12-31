Подводя итоги уходящего 2024-го года, мы рискнули обозначить среди известных людей Латвии героев и антигероев. Так уж получилось, что среди аутсайдеров - одни политики. А вот в списке тех, кем Латвия может гордиться, их нет. И это кажется немного символичным.

В тройке главных неудачников 2024-го года - только политики. Справедливости ради: этот список мы могли еще и дополнить еще и, например, министрами, под которыми якобы шатаются кресла, авторами неудачных и даже хамских высказываний, списком лиц, несущими "политическую ответственность" за провалы проекта Rail Baltica. Но их выход - в уже наступающем году. Мы же сосредоточились на тех, чей тяжелый 2024-й год является не только личной неудачей, но и обозначает некие тенденции большего масштаба.