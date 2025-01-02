С 1 июля 2025 года в Латвии начнет работу система электронного контроля за правонарушителями. Есть есть риск, что подозреваемый или обвиняемый может применить насилие, ему могут надеть на ногу электронный браслет - и контролировать таким образом ограничения на передвижение.

Решение об электронном контроле за исполнением меры пресечения принимает следственный судья, рассмотрев предложение лица, ведущего процесс, заслушав подозреваемого или обвиняемого. Электронный контроль за соблюдением меры пресечения можно будет вводить с 1 июля 2025 года. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на внедрение и обслуживание этой системы выделено 546 тысяч евро.

За какие преступления может быть установлен электронный надзор?

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