Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начал проверку, чтобы оценить действия председателя правления национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса на соответствие ограничениям и запретам, установленным Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц". Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.

KNAB сообщает, что в бюро поступили заявления от частных лиц относительно возможного конфликта интересов Гаусса.

В начале января представитель Национального объединения Гиртс Лапиньш опубликовал в социальных сетях пост о том, что "Мартину Гаусу принадлежит немецкая компания MaGau GmBH, которая в свою очередь владеет компанией '2e systems gmbh'. А компания 2e systems уже является поставщиком airBaltic.

В свою очередь представители airBaltic пояснили агентству LETA, что 2e systems является партнером airBaltic с 2006 года, то есть более чем за четыре года до того, как Гаусс был приглашен присоединиться к airBaltic в качестве председателя правления.

Когда Гаусс начал руководить airBaltic и узнал, что 2e systems является поставщиком компании, он задекларировал связь с этой компанией. Согласно декларациям Гаусса как государственного должностного лица, ему принадлежит 100% акций компании Magau GmbH. В то же время Magau GmbH владеет 1,25% акций 2e systems, пояснили в авиакомпании.

airBaltic подчеркнула, что, несмотря на минимальное участие в капитале 2e systems, следуя принципам предотвращения конфликта интересов, Гаусс всегда воздерживался от какого-либо участия в принятии решений, связанных с этим поставщиком. В компании отметили, что владение акциями в различных компаниях является нормальной и распространенной практикой в международном бизнесе.

airBaltic указала, что авиакомпания полностью соблюдает латвийские законы и принципы корпоративного управления. Кроме того, Гаусс при присоединении к airBaltic в 2011 году открыл информацию о минимальном участии в 2e systems, что было зафиксировано в его контракте как члена правления. Таким образом, он воздерживался от участия в принятии решений, связанных с этим поставщиком, что обеспечивало прозрачность и соответствие нормативным требованиям, регулирующим конфликты интересов.

Также представители airBaltic подчеркнули, что вопросы, касающиеся 2e systems, вызвали обсуждения в СМИ и социальных сетях, что привело к распространению недостоверной информации. Чтобы развеять любые подозрения в отношении airBaltic, её руководства и корпоративного управления, airBaltic самостоятельно связалась с KNAB, чтобы предоставить разъяснения и всю необходимую информацию, подтверждающую соответствие действий airBaltic и её руководства нормативным актам и политике договоров.

Представители airBaltic добавили, что 2e systems предоставляет IT-услуги в области продажи билетов, электронной коммерции и поддержания интернет-сайтов для ряда ведущих мировых авиакомпаний, включая airBaltic. По заявлению компании, договор был заключен и поддерживается в строгом соответствии с разработанными airBaltic политиками договоров, обеспечивая полную прозрачность.

Информация на сайте 2e systems показывает, что airBaltic и 2e systems начали проект в 2019 году, чтобы расширить и улучшить решения по онлайн-покупке и бронированию рейсов для airBaltic. Соответствующие команды активно сотрудничали для расширения существующих решений для онлайн-бронирования, что было составляющей плана роста airBaltic.

Напомним, что вчера партии, входящие в правительство, решили пока не менять руководство airBaltic. Вместо этого правительственные партии намерены дождаться решений от собрания акционеров авиакомпании. Собрание состоится 21 января. Политики также подвергли критике то, как airBaltic доносила до клиентов информацию об отмене почти 5000 рейсов - это ыла плохая коммуникация.

Напомним, что ранее входящий в коалицию Союз "зеленых" и крестьян и один из его лидеров, министр экономики Виктор Валайнис заявили, что глава правления airBaltic Мартин Гаусс утратил доверие и нужно сменить руководство авиакомпании. 6 января Валайнис заявил, что остается при своем мнении о Гауссе.

Поводом для этих заявлений стало то, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов в летний сезон airBaltic отменил 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос. Скандал с отменой рейсов грянул в ситуации, когда airBaltic готовится к котировке части акций на бирже (IPO) и ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором. Глава совета авиакомпании Клавс Васкс заявил, что очередные государственные вливания в airBaltic перед выходом на биржу фактически неизбежны.

Ситуация, возникшая в обществе и публичной сфере после заявления латвийской национальной авиакомпании airBaltic об отмене почти 5 000 рейсов, непропорционально преувеличена по политическим причинам. В планах авиакомпании - провести первичное размещение акций (IPO) в этом году и достичь результатов, чтобы не было необходимости в дополнительных инвестициях со стороны государства, заявил агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.

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